Vittime innocenti di mafia, il programma di Libera Giovinazzo per il 21 marzo

Si terrà lunedì 21 marzo, la manifestazioneper la XXVII Giornata della memoria e dell'impegno nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sottotitolataOrganizzata dalla manifestazione è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e si terrà presso la Parrocchia Sant'Agostino con inizio fissato per le ore 19:30. Durante la stessa i presenti si fermeranno a ricordare i nomi delle vittime innocenti di mafia, a riflettere guidati dalla lettura di testi e canti e ad approfondire il tema della memoria e dell'impegno, anche e soprattutto in questo momento di tensioni internazionali.Inoltre nella stessa giornata, al mattino, gli alunni degli Istituti Secondari di Primo e Secondo Grado di Giovinazzo saranno coinvolti nell'iniziativaL'iniziativa verte sulla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e nella partecipazione alla diretta della Marcia nazionale che si svolgerà a Napoli, con la testimonianza del presidente nazionale don Luigi Ciotti."Ogni anno una città diversa, ogni anno un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità. Il 21 marzo: perché in quel giorno di risveglio della natura, si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza".