Il "Manifesto per un'etica della responsabilità" di Libera Giovinazzo

Le elezioni amministrative sono alle porte e sono ormai note le liste dei candidati. L'appuntamento con il voto è un passaggio fondamentale per i cittadini e per il futuro dei Comuni coinvolti nella tornata elettorale. A questo si aggiunge che, in un momento storico così complesso, si renderanno presto necessarie risposte politiche rapide ed efficaci.In questi ultimi mesi, i Presidi di Molfetta,e Terlizzi dinon sono rimasti a guardare e hanno elaborato un Manifesto per un'etica della responsabilità.A partire dai documenti proposti dagli organismi nazionali di Libera e dai codici etici per partiti, gruppi politici ed elettori, promossi negli scorsi anni dall'Azione Cattolica della Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi in cui sono attivi i tre Presidi, è stato creato un manifesto condiviso, che parte dalle specificità di ogni singolo territorio e avanza particolari richieste e impegni a chi governerà le tre città.Il manifesto invita i futuri amministratori a un impegno serio e concreto su temi e problematiche particolarmente cari a Libera: socialità, inclusione, trasparenza, prevenzione, contrasto al gioco d'azzardo e riutilizzo dei beni confiscati.Il manifesto interpella anche gli elettori, richiamandoli al loro diritto/dovere di scegliere con coscienza i propri rappresentanti, di partecipare alla costruzione del futuro della città e di monitorare le azioni del governo.Il manifesto, in taluni casi, è stato già condiviso con i candidati sindaci e con le rispettive coalizioni e, in altri casi, come a Terlizzi, sarà presto sottoposto alla loro attenzione. A tutti viene richiesto l'impegno non solo formale ma anche concreto di praticare - come ribadito nel documento - "una politica etica, trasparente, competente e responsabile volta a prevenire e contrastare le mafie e la corruzione e a costruire una comunità bella, accogliente e solidale".Ecco il link per poter visualizzare il documento: http://bit.ly/manifesto_terlizzi I Presidi di LIBERA di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi