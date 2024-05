A Giovinazzo la "Marcia della Responsabilità" di Libera

Il, in collaborazione con alcune delle realtà associative cittadine giovinazzesi, organizza lache si terrà oggi, sabato 25 maggio, alle ore 18:00, e che partirà dalla villetta "Michele Fazio". Il corteo si snoderà quindi sul lungomare Marina Italiana e toccherà il Molo "Costruttori di Pace" e terminerà in Piazza San Salvatore con gli interventi di don Angelo Cassano, referente regionale di Libera, e del criminologo Domenico Mortellaro.«L'idea della marcia - spiegano da Libera Giovinazzo - nasce in occasione dell'assemblea di tesseramento del Presidio Libera di Giovinazzo "M. Fazio", svoltasi in data 24 aprile 2024. È emersa la volontà di organizzare una mobilitazione cittadina al fine di promuovere la legalità e sensibilizzare la comunità giovinazzese su tematiche di cittadinanza attiva e rispetto consapevole delle norme che regolano il vivere della società civile».