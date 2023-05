“Il mondo che avrebbero voluto Falcone e Borsellino”, gli appuntamenti conclusivi a Giovinazzo

Si avvia alle fasi conclusive il concorso, aperto agli studenti delle scuole locali primarie e secondarie di I° grado,ideato dalcon il patrocinio dell'ente comunale.Il concorso aveva come sue finalità quelle di: diffondere la conoscenza delle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio; attualizzare le sollecitazioni provenienti dagli interventi e dall'operato di queste due vittime innocenti di mafia attraverso momenti di confronto; leggere il proprio tempo attraverso la conoscenza di idee-chiave interpretative del passato; stimolare le nuove generazioni ad essere protagonisti e partecipi alla vita collettiva, favorendo lo sviluppo di spirito critico, senso di legalità, senso di responsabilità civile. capacità di iniziativa, collaborazione e solidarietà; costruire occasioni di conoscenza attraverso modalità di apprendimento coinvolgenti e motivanti; favorire il confronto tra i più giovani e gli adulti, in un contesto di pari dignità e crescita reciproca.Nei prossimi giorni, il concorso vivrà i suoi eventi finali.Questi gli appuntamenti:alla Cittadella della Cultura: inaugurazione, aperta alla cittadinanza, della mostra degli elaborati in gara al concorso "Il mondo che avrebbero voluto Falcone e Borsellino - I edizione".La mostra sarà aperta nei giorni successivi, 22-23 maggio, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00.in piazza Sant'Agostino o, in caso di condizioni meteo avverse, presso la palestra coperta della scuola primaria "San Giovanni Bosco": cerimonia di commemorazione delle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio e successiva premiazione dei vincitori del concorso "Il mondo che avrebbero voluto Falcone e Borsellino - I edizione" riservato agli Istituti scolastici della città di Giovinazzo.alla Cittadella della Cultura: momento commemorativo delle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio aperto alla cittadinanza.