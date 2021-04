Visita Pastorale di Monsignor Cornacchia alla Parrocchia San Giuseppe (FOTO)

Un dono. Così è stata definita la Visita Pastorale didi martedì 13 aprile.Il Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha incontrato nella chiesa detta del "Carminiello", a due passi dalla parrocchia di via Dogali in ristrutturazione, i membri del Consiglio pastorale in rappresentanza dell'intera comunità parrocchiale. Un momento intenso sia da un punto di vista spirituale, sia da quello più prettamente umano, col buon pastore che ha fatto visita ai suoi fratelli in un periodo di grande prova per i cristiani.«Ringraziamo don Mimmo per quello che è stato un incontro davvero edificante - ha scritto sulla pagina Facebook della Parrocchia San Giuseppe,- soprattutto per il desiderio di stare in mezzo a noi come padre e fratello, in cammino con ciascuno verso il Signore Gesù!Il Vescovo, inoltre, ha fatto dono alla nostra comunità della reliquia di 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐈𝐈, che sarà deposta nel nuovo altare durante la celebrazione della riapertura della chiesa, il prossimo 1° maggio (ed è anche questa una notizia, nda).A questo grande uomo e Papa, a San Giuseppe e alla Madonna del Carmine - ha concluso il sacerdote - affidiamo il suo ministero e la nostra parrocchia!».Nelle foto pubblicate sui canali social e che noi vi riproponiamo, tutta la gioia di un momento che resterà negli archivi storici di quella comunità.