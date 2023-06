Vincenzo Ignomiriello comparsa nella fiction "Storia di una famiglia perbene 2"

Ci sarà anche un giovinazzese tra le comparse della fiction Mediaset "Storia di una famiglia perbene 2", per la regia di Stefano Reali e che tra i protagonisti vede Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, il cui set è stato allestito nel borgo antico.ragazzo con sindrome di down, è un eccellente musicista, che ha conseguito la laurea e specializzazione in sassofono presso il Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, elemento della locale Orchestra di Fiati ed è quotidianamente impegnato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, dove svolge da alcuni anni diverse mansioni. Per Vincenzo si tratta della realizzazione di un sogno, essere finalmente parte di una serie tv e apparire sul piccolo schermo, entrando nelle case degli italiani.La sua tenacia, la sua caparbietà, la sua forza di abbattere stereotipi sono un costante insegnamento per l'intera comunità. Il suo inguaribile ottimismo è sprone per chiunque a mettersi in gioco. Vincenzo Ignomiriello sarà dunque presto sugli schermi di Canale 5.