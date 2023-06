"Storia di una famiglia perbene 2", sindaco ed assessora salutano regista e troupe

Si sta girando in questi giorni a Giovinazzo la fiction di Mediasetper la regia di Stefano Reali e che tra i protagonisti vede Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.Questa mattina, 2 giugno, il sindaco Michele Sollecito e l'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, hanno fatto visita al set, portando i saluti dell'intera cittadinanza al regista ciociaro, al cast, ai figuranti ed alle maestranze, augurando loro buon lavoro.Le riprese proseguiranno nel borgo antico ed in altre aree di Giovinazzo per tutto il mese di giugno.