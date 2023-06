Denny Mendez a Giovinazzo: la nostra intervista

La nostra intervista a Denny Mendez

Dai primi giorni del mese di giugno Giovinazzo è la location della fiction Mediaset", giunta alla seconda stagione dopo il successo di pubblico e di critica ottenuti dalla prima serie. In giro per la nostra cittadina è presente la troupe, guidata dal regista Stefano Reali, con i set allestiti in piazza Duomo, nel Palazzo Ducale, in via Cattedrale, in Cala porto.La fiction, che trae spunto dall'omonimo romanzo della scrittrice barese Rosa Ventrella, racconta dell'amore complicato, si potrebbe dire impossibile, tra due ragazzi, Maria detta "Malacarne" figlia della famiglia perbene residente a Bari Vecchia e Michele, appartenente a una famiglia di malavitosi. Nel cast tanti attori di talento e spessore, tra cui i protagonistiSul territorio cittadino ha suscitato stupore la presenza di tutto lo staff delle maestranze, del regista e dei mezzi che hanno costituito il campo base, allestito con i camerini di molti dei personaggi, nei pressi della villa comunale.Nei giorni scorsi, per girare il suo ruolo nella fortunata serie tv, è arrivata a Giovinazzo, tornando con piacere, la modella, attrice e showgirlsplendida Miss Italia del 1996. Tante attenzioni le sono state rivolte dalle persone che l'hanno fermata e alle quali ha rivolto il suo cordiale e sorridente saluto, posando per un selfie ricordo.La simpatica ex Miss Italia ha passeggiato, osservando le bellezze paesaggistiche di scorci e piazze care nei suoi ricordi e ha scattato foto per custodirne la bellezza.Con Denny Mendez abbiamo colto l'occasione per parlare di un pò di cose belle e di curiosità che vogliamo condividere con i lettori di GiovinazzoViva.Sul mio personaggio non posso rivelare molto perché è una new entry, è un personaggio nuovo della fiction. Ho accettato perché verrà fuori una parte più fragile sia mia che come attrice.Stella ... ecco direi che le stelle brillano, questo cercherò di portare a questo personaggio, non posso dire altro; le stelle però cadono ed avverranno tante cose, ma già il nome per me è fonte di ispirazione.La fiction "Storia di una famiglia perbene" mi ha incuriosito per il fatto che è tratta da un libro. Da una storia, quella di " Malacarne", e poi mi ha incuriosito molto che il racconto si svolga nel sud Italia di fine anni Ottanta, inizio anni Novanta.Belli i costumi, il modo di parlare, lo stesso accento pugliese è per me divertente, non è detto che un giorno non lo imparerò.Stiamo parlando, vorrei evidenziarlo, di una produzione per le reti Mediaset, di una fiction di successo, di un bel cast di attori giovanissimi e non solo. Il pubblico ha apprezzato la prima serie, vedremo cosa succederà nella seconda. Sicuramente è un bel progetto.Mi sono spesso avvicinata nei miei percorsi artistici a progetti familiari come la è capitato per la vittorio in un concorso che raggiungeva le famiglie italiane ed anche in questa occasione vado ad indirizzarmi, anche se in maniera diversa, ad una fiction rivolta alle famiglie.Il regista Stefano Reali lo conoscevo già, lui ha la responsabilità di raccontare questa storia, renderla attraverso gli attori e le immagini ispirandosi al romanzo da cui è tratta: non è compito facile. Noi attori ci dobbiamo mettere a disposizione del regista che pretende molto, com'è giusto che sia. Stefano Reali è molto professionale, si dedica tanto e ama gli attori, di questo sono fiera.Con lui i rapporti sono sempre schietti: se c'è qualcosa che non va, te lo dice, lascia spazio alla creatività ma è anche molto diretto nel curare le situazioni che a lui servono per portare a casa un lavoro completo, fatto bene, in maniera perfetta.Sono legata a Giovinazzo per le amicizie e questo è un legame molto forte; avere un posto così bello dove sostare è bello per me; Giovinazzo è cambiata in questi ultimi anni, c'è stata un'evoluzione della città soprattutto a livello turistico e di restyling. La città che ho trovato è in forte concorrenza con altre città vicino Bari. Giovinazzo non ha niente da invidiare a Molfetta o Trani, solo per citarne due. Sta crescendo molto dal punto di vista dell'appeal grazie anche a queste produzioni cinematografiche italiane e internazionali, che vengono a girare qui e hanno modo di scoprire e conoscere questa bomboniera. Giovinazzo ha tutto, faccio i complimenti ad amministratori ed alla gente perché ho trovato una città ringiovanita, piena di vita anche più di prima, che sa offrire tanto.Riprenderò il tour teatrale nazionale dello spettacolo "Cose di ogni giorno" di David Norisco, ritornerò in scena a gennaio, dopo l'ottimo riscontro di pubblico e di critica avuto nella scorsa stagione. Inoltre, proseguirò nella conduzione della trasmissione Pole Position - Business 24 la tv del lavoro, in onda sui canali 824 di Sky e 410 del digitale terrestre nazionale. In questo programma tv intervisto i manager delle aziende italiane e internazionali; in cantiere ci sono altri progetti inerenti la tv, ma non posso anticipare nulla.