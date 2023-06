Giuseppe Zeno a Giovinazzo per il set di "Storia di una famiglia perbene 2"

«Giuseppe è convinto come noi della luce speciale che rende unico il paesaggio del nostro territorio».Parola del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che ieri, 28 giugno, ha incontrato l'attoresul set di "la fiction di Mediaset per la regia di Stefano Reali, le cui riprese sono in corso da alcune settimane nella cittadina.Zeno, napoletano, classe 1976, tantissime parti in pièce teatrali dal 1997 (nel 2019 l'incontro con Stefano Reali per "Ghost Writer"), sarà protagonista della fiction che andrà in onda su Canale 5 connei giorni scorsi impegnata in alcune scene sulla banchina di Ponente in Cala Porto.L'attore partenopeo, che nel suo curriculum ha anche la recitazione nel film "La tenerezza" di Gianni Amelio e che ha conquistato la notorietà definitiva nella serie TV Rai "Mina Settembre" con Serena Rossi, ha mostrato subito empatia non solo con gli amministratori, ma anche con la gente di Giovinazzo, rimarcando a più riprese la bellezza dei luoghi, la bontà del cibo, ma soprattutto la spontaneità delle persone.«Ci ha subito conquistati - ha continuato Sollecito - con la sua simpatia e gentilezza. Aspettiamo con trepidazione questo autunno per poter apprezzare la fiction e soprattutto Giovinazzo sul piccolo schermo». Un altro passettino nella direzione di una conoscenza diffusa sul territorio nazionale della cittadina adriatica, delle sue bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche.