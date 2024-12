Vigilia di Natale con freddo e piogge consistenti su Giovinazzo

Maltempo intenso in mattinata. Migliora leggermente nel pomeriggio ed a sera

Vigilia di Natale con piogge abbondanti su Giovinazzo, nella prima parte della giornata. Mattinata sostanzialmente rovinata dal maltempo in mattinata, quando sulla costa scenderanno fino a 9mm di pioggia in un arco temporale limitato. Il vento sarà molto forte da quadranti nord-occidentali ed il mare sarà in burrasca. Massime sugli 8°, con percezione sui 2°.Dal pomeriggio dovrebbero placarsi le piogge, col cielo ancora nuvoloso sino a sera. Vento di Tramontana che permarrà molto forte sino a Santo Stefano, anche se le nubi dovrebbero essere spazzate via.Aggiornamenti sul meteo Natale nelle prossime ore.