L'intonaco dell'arco che si sbriciola all'improvviso, i calcinacci che cadono giù finendo sulle chianche del borgo antico, dove fortunatamente in quel momento non passava nessuno,che viene interdetto per ovvii motivi di sicurezza. Disagi nel centro storico di Giovinazzo, nel pomeriggio di ieri.Si è rischiato grosso, ieri, quando improvvisamente si sono staccati vari calcinacci dall'arco di via Lecce e sono caduti per terra, quando fortunatamente non c'era nessuno che stava passando lì vicino. L'entità del danno non è ancora chiara, ma appare evidente la situazione preoccupante. Immediata la richiesta d'intervento aiche sono giunti sul posto e, dopo le verifiche di routine, hanno interdetto l'accesso alla via che collega piazza Benedettine a piazza Meschino.Gli uomini delhanno dapprima messo in sicurezza l'intera area, successivamente interdetto l'accesso all'importante arteria stradale che è stata chiusa al traffico pedonale e infine posizionato alcune transenne per circoscrivere la zona. Per fortuna nessuno è stato colpito, non si sono registrati danni di alcun tipo. «È andata veramente bene», hanno raccontato i residenti della zona, che hanno chiesto in tempi rapidi la messa in sicurezza dell'intero arco.Il centro storico, infatti, è molto frequentato dai turisti che si recano in loco per visitare le bellezze storiche della città e, proprio da quella strada, per raggiungere il mare. I residenti si dicono molto preoccupati e chiedono che nella zona venga fatta un'analisi accurata dello stato di sicurezza di tutti gli edifici a rischio crollo.