Una conferenza pubblica, in modalità telematica, per discutere degli interventi previsti dal Piano regolatore del porto di Giovinazzo. Si terrà venerdì 30 ottobre, alle ore 16, con la partecipazione degli operatori economici del settore e una particolare attenzione alle attività progettuali fin qui svolte dal gruppo di lavoro.«Come sempre preferiamo anteporre i fatti a qualunque altra speculazione politico-elettorale» ha commentato il Sindacorimarcando che «questa operazione, come quella del Piano urbanistico generale, è una delle due attività epocali che Giovinazzo ha atteso per decenni.Continuiamo, con lo spirito di servizio di sempre a pianificare, elaborare e realizzare obiettivi che saranno certamente utili a dare sempre più sfogo all'economia locale perché questopermetterà di rendere fruibile quello specchio d'acqua incantevole all'utilizzo di chi gira l'Italia in barca» ha aggiunto il primo cittadino.L'obiettivo dell'amministrazione è attrarre «un turismo qualificato che non andrà ad inficiare in alcun modo la bellezza di quel posto» ha evideniato Depalma.Per partecipare all'incontro è sufficiente comunicare il proprio indirizzo email alla dottoressascrivendo a carmela.denina@comune.giovinazzo.ba.it.