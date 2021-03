Vento fortissimo, grandine e mare in burrasca su Giovinazzo: le foto da Ponente

Temperature in discesa in questo lunedì. Colpo di coda dell'inverno almeno sino a domenica

Le foto della nostra Marzia Morva raccontano bene quanto accaduto nelle scorse ore su Giovinazzo ed in particolar modo a Ponente, quando nuvole basse si sono ripetutamente avvicinate minacciose al Lungomare Marina Italiana. Forti raffiche di maestrale, onde alte più di due metri e pioggia che si è alternata a brevi ed intense grandinate.Il maltempo sta imperversando su tutta la costa adriatica pugliese dalla scorsa notte, con fenomeni elettrici anche importanti, frutto di correnti calde e fredde che si sono scontrate. Il colpo di coda dell'inverno si farà sentire ancora nelle prossime ore, con venti nord-occidentali che soffieranno anche oltre i 50 km/h.Serata con cielo che andrà via via sgombrandosi da nubi, ma che sarà caratterizzata da valori termici mai superiori ai 5-6° e stanotte il termometro scenderà sino a 3°, decisamente sotto la media del periodo in Puglia.Primavera lontana, dunque, su Giovinazzo, almeno sino a domenica prossima con abbigliamento pesante da tenere sempre a portata di mano.