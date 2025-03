Domenica con maltempo al mattino su Giovinazzo

DOMENICA 30 MARZO

Inizio di primavera complicato da un punto di vista atmosferico su Giovinazzo, con continue precipitazioni intervallate da ampie schiarite. Una mano per l'agricoltura in difficoltà, certamente, ma un problema per chi programma giornate all'aperto.L'ultima domenica di marzo proporrà su Giovinazzo una prima parte di giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa edi modesta entità al mattino. Si tratterebbe della quinta giornata consecutiva con piogge., ancora non del tutto primaverili e mare da poco mosso a mosso, con moto ondoso in aumento.Migliora al pomeriggio con ampie schiarite sino a sera.Lunedì previste nuove precipitazioni.SOLE - Sorge: 6:38, Tramonta: 19:15LUNA - Leva: 7:00, Cala: 20:53 - Luna crescente