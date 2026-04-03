Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo

È il cuore dell'anno liturgico, lo abbiamo ripetuto diverse volte da queste pagine. Ed alle nostre latitudini non è solo un momento che riguarda esclusivamente i fedeli, i credenti, ma è anche il momento più importante della primavera sotto molti punti di vista, perché una intera comunità si ritrova nelle sue antichissime tradizioni.Si terrà questa sera,laper le vie della città. Il raduno è previsto per le 19.30 in piazza Duomo, dove i portatori delle confraternite si daranno appuntamento. Alle 19.45 i simulacri saranno posizionati e quindi è in programma la partenza alla presenza del clero cittadino per le 20.00. L'accompagnamento musicale sarà a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della Bassa Banda "Città di Giovinazzo".Questo l'itinerario stabilito dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione in accordo con gli altri pii sodalizi e sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago: