Gesù porta la croce. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Gesù porta la croce. Foto Gianluca Battista
Religioni

Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo

Partenza prevista alle 19.45 da piazza Duomo

Giovinazzo - venerdì 3 aprile 2026
È il cuore dell'anno liturgico, lo abbiamo ripetuto diverse volte da queste pagine. Ed alle nostre latitudini non è solo un momento che riguarda esclusivamente i fedeli, i credenti, ma è anche il momento più importante della primavera sotto molti punti di vista, perché una intera comunità si ritrova nelle sue antichissime tradizioni.

Si terrà questa sera, Venerdì Santo 3 aprile, la processione dei Misteri per le vie della città. Il raduno è previsto per le 19.30 in piazza Duomo, dove i portatori delle confraternite si daranno appuntamento. Alle 19.45 i simulacri saranno posizionati e quindi è in programma la partenza alla presenza del clero cittadino per le 20.00. L'accompagnamento musicale sarà a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della Bassa Banda "Città di Giovinazzo".

Questo l'itinerario stabilito dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione in accordo con gli altri pii sodalizi e sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago:
ore 20.00 circa - Partenza da piazza Duomo - via San Giacomo - piazza Benedettine - via Spirito Santo - piazza Costantinopoli - via Lupone da Giovinazzo - piazza San Felice - piazza Vittorio Emanuele II - via Gioia - via Sasso - piazza Garibaldi - corso Roma - via Cappuccini - sosta davanti al Calvario - Ripartenza da piazzetta delle Rimembranze - via Cappuccini - arrivo in piazza Vittorio Emanuele II. Dopo l'allineamento ed il posizionamento di tutti i simulacri, vi sarà la benedizione del popolo con il reliquiario del Legno Santo.
  • Processione Misteri
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