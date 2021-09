Vaccino, nel Barese 10 comuni con adesione superiore al 90%

Prosegue la campagna vaccinale in Puglia: sono partite leper i più fragili ma nel frattempo procedono anche le prime dosi per chi non aveva ancora aderito alla campagna vaccinale.Sono statele somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore nei punti vaccinali della ASL di Bari, di cuiprime dosi eseconde a cui si aggiungonoterze dosi riservate ai pazienti immunocompromessi.La campagna vaccinale prosegue regolarmente e intanto aumenta la copertura vaccinale della popolazione over 12 che si attesta oggi all' 88%, con prima dose, nell'intera Area Metropolitana di Bari, mentre il ciclo completo è cresciuto di un punto percentuale, toccando il 79%.Nel dettaglio delle fasce di età, le coperture con prima dose sono: 12-19enni (83%), 20-29enni (81%), 30-39enni (80%) e 40-49enni (85%). In crescita anche la fascia 50-59 anni, che sale al 92%, verso i livelli più elevati già raggiunti dal target 60-69 anni (95%), 70-79 (98%) e over 80 (95%).«Percentuali ragguardevoli - sottolinea Sanguedolce - che si riflettono sulla copertura completa, ormai in fase di allineamento rispetto a tutte le fasce d'età, e alla diffusione territoriale della vaccinazione. Assieme a Bari, infatti, hanno raggiunto o superato il 90% di vaccinazione con prima dose altri 9 comuni: Putignano, Noci, Sammichele, Bitetto, Bitonto,, Monopoli, Polignano e Toritto».«E altri 20, tra centri piccoli, medi e grandi - conclude -, viaggiano tra l'88 e l'89% di residenti che hanno ricevuto almeno la prima iniezione di vaccino e, dopo i tempi previsti per la seconda, completeranno l'intero ciclo di immunizzazione».