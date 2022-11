Covid, i nuovi dati su Giovinazzo

Aumentano i contagi e continua a non decollare la campagna per la quarta dose

Aumento dei contagi da Sars CoV2 a Giovinazzo nella settimana tra il 17 ed il 23 ottobre scorsi, come evidenziato nel report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari.In quel lasso temporale sono stateufficialmente registrare nella cittadina adriatica, +9 rispetto alla settimana precedente, per un tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti salito da 153,7 a. Il nuovo aggiornamento arriverà nelle prossime ore. Giovinazzo resta quindi sotto la media metropolitana assestatasi a 226,5 e tuttavia in calo rispetto al periodo tra il 10 ed il 16 ottobre.Va altresì rimarcato che all'aumento dei contagi non corrisponde un incremento delle quarte dosi di vaccino nella popolazione fragile ed over 60. Al 27 ottobre, infatti, sono appena 1904 i pazienti giovinazzesi che si sono fatti inoculare il secondo richiamo anti-Covid. Da inizio pandemia sono 50.263 le dosi somministrate alla popolazione residente, 17.557 hanno fatto la prima dose, 17.023 (il 95%) hanno concluso il primo ciclo e 13.779 sono coloro i quali hanno ricevuto anche la dose di richiamo, pari all'85%.Da inizio pandemia sono state 17 le vittime per Covid ufficialmente registratesi a Giovinazzo.