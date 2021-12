Vaccino anti-Covid, orari e date apertura centri di riferimento per i giovinazzesi

SCUOLA "RUTIGLIANO" BITONTO - Via Prof. Moschetta, 13

PALACHICOLI TERLIZZI - Via Cappella dei Chicoli

PALACOZZOLI MOLFETTA - Via Salvo D'Acquisto snc

SCUOLA "GIOVANNI FALCONE" CATINO-SANTO SPIRITO, via delle Azalee, 2

Di seguito vi riportiamo date ed orari di dicembre dei centri vaccinali di riferimento per i giovinazzesi che intendono sottoporsi alla dose di richiamo e per colori che hanno rotto gli indugi e vogliono iniziare a vaccinarsi.Dal lunedì al venerdì ci si potrà vaccinare al mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il sabato, invece, l'apertura avverrà solo in fascia mattutina col medesimo orario.Il punto vaccinale di Bitonto non effettuerà servizio il giorno di Natale, 25 dicembre, a Santo Stefano, il 26 dicembre, ed alla Vigilia di Capodanno, il 31 dicembre. Solo nelle giornate del 24 e 30 dicembre, il servizio sanitario sarà offerto la mattina dalle 09.00 alle 13.00.Nel palasport terlizzese ci si potrà vaccinare al mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il sabato, invece, l'apertura è prevista solo al mattino dalle 9.00 alle 13.00.L'hub di Terlizzi resterà chiuso il 25, il 26 ed il 31 dicembre. Solo nelle giornate del 24 e 30 dicembre, pur non essendo sabato, il servizio all'utenza sarà fornito la mattina sempre dalle 09.00 alle 13.00.Per l'impianto molfettese, che sorge a ridosso della strada statale 16 bis, gli orari saranno gli stessi degli altri due punti vaccinali di Bitonto e Terlizzi. Chiusura anche qui il 25, 26 e 31 dicembre, mentre il 24 ed il 30 dicembre si effettuerà servizio unicamente al mattino dalle 9.00 alle 13.00.Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato a Catino il servizio è effettuato dalle ore 8.30 alle 13.00, mentre il martedì e giovedì il centro vaccinale resta aperto anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00. Sin qui è risultato uno dei più efficienti della regione.Chi ha compiuto 18 anni ed ha ricevuto la sua seconda dose da almeno 5 mesi (o l'unica dose Johnson & Johnson) potrà prenotare la dose di rafforzamento sul sito lapugliativaccina.it o in una qualsiasi delle farmacie aderenti al sistema FarmaCUP.