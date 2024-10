Influenza e Covid, parte la campagna vaccinale

Ci si potrà vaccinare contro l'influenza stagionaleÈ partita ufficialmente oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2024/2025. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha organizzato la distribuzione delle(tra gli otto autorizzati dall'AIFA e dall'Agenzia Europea per i Medicinali) per coprire il fabbisogno: un'operazione avviata ieri e che sarà rapidamente completata entro il 15 ottobre.La campagna ha l'obiettivo di proteggere la popolazione dai rischi correlati alle malattie, soprattutto nelle categorie più vulnerabili, promuovendo l'importanza della prevenzione attraverso la vaccinazione. L'offerta vaccinale gratuita nei confronti della popolazione generale è gestita prioritariamente dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, con il supporto di ambulatori vaccinali dei SISP del Dipartimento di Prevenzione distribuiti su tutto il territorio.È possibile, inoltre, effettuare la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati anti Covid-19 con altri vaccini e, in particolare, con quello antinfluenzale.«Vaccinarsi – ricorda il direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, Fulvio Longo - è un gesto semplice ma fondamentale per proteggere la propria salute e quella della comunità ed è uno strumento importante per ridurre il più possibile la pressione sugli ospedali e garantire a tutti un inverno più sicuro».