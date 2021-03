Vaccinazione over 60 e 70: intoppi sul sito nelle prime ore. Ma in tanti hanno già aderito

NUMERO VERDE E FARMACIE ACCREDITATE

L'attesa per qualcuno è durata quasi 2 ore, altri sono riusciti a compilare il form di adesione in poco più di mezz'ora.Sono partite questo pomeriggio, 29 marzo, le operazioni di accettazione per la campagna vaccinale degli over 60 e 70 in tutta la regione attraverso il sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it . Quest'oggi toccava alle persone nate nel 1942 e nel 1943. Non sono mancate lunghe attese soprattutto subito dopo le ore 14.00, per un inevitabile sovraccarico del portale.Poi pian piano molti pugliesi (tra di essi anche tanti giovinazzesi) hanno iniziato ad accedere ai servizi ed hanno potuto accettare la data già calendarizzata o eventualmente trovarne un'altra,In quelle pagine sono inserite anche le schede informative dei ritrovati. I primi a ricevere la somministrazione saranno uomini e donne nati nei primi mesi del 1942 a partire dal 12 aprile.Va ricordato che si può accettare la calendarizzazione approntata dalle ASL di riferimento (non si tratta di una prenotazione, si procede in ordine di nascita) anche con altre due modalità: chiamando il numero verdeche sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Chiamando il numero verde la persona che intende vaccinarsi (o una persona delegata) riferisce i dati richiesti e l'operatore comunica l'appuntamento fissato. Se si desidera stampare il promemoria ci si può recare in una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP; oppure è possibile confermare il tutto recandosi direttamente nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Saranno i farmacisti ad inserite i dati della persona che vuole aderire alla vaccinazione e comunicheranno data e luogo della somministrazione. Possono anche stampare il promemoria dell'appuntamento o modificare l'appuntamento.Inevitabile anche il carico di lavoro delle farmacie cittadine accreditate,Fino a domani, 30 marzo, dovranno accettare la prenotazione i nati nel 1942 e 1943, mentre da mercoledì 31 marzo toccherà a coloro i quali sono nati nel 1944 e nel 1945 e così a scalare.