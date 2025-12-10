Il porto di Giovinazzo dipinto su un biscotto
Una dolce storia: il porto di Giovinazzo dipinto su un biscotto

L’omaggio di Cecilia Pizzutilo alla sua terra d’origine

Giovinazzo - mercoledì 10 dicembre 2025
Alcuni luoghi non possono essere raccontati con le parole. C'è chi li immortala su tela, chi su carta, e poi c'è chi, in un angolo della cucina, tra zucchero e pennelli, trasforma un semplice biscotto in una piccola opera d'arte. È il caso di Cecilia Pizzutilo che, pur vivendo da oltre 30 anni a Molfetta, conserva un legame profondo con il suo paese d'origine, Giovinazzo.

«Il legame con Giovinazzo è indelebile», racconta. «Ho trascorso qui la mia infanzia e porto dentro di me tutti i ricordi, le persone e i luoghi. È un paese che sento sempre mio, un posto in cui spero di tornare».

La nostalgia e l'affetto per la sua terra l'hanno spinta a dar vita a un progetto originale ed emozionante: riprodurre su un biscotto scorci delle sue città, rendendo omaggio a ciascuna di esse. «Mi sono ispirata a delle immagini che ritraggono luoghi a me cari ed ho cercato di riprodurle in maniera più realistica e luminosa», spiega. «Ho voluto omaggiare anche Molfetta, con lo scorcio del Duomo, un simbolo molto importante per me. Ogni colore, ogni dettaglio, è pensato per evocare un'emozione o un ricordo, non solo per me, ma anche per chi li osserva».

Un riferimento fondamentale in questo percorso è il lavoro della cake designer Eleonora Martini: «Eleonora Martini è imprescindibile per me. Un punto di riferimento. Mi ha insegnato a combinare creatività e tecnica, affinando la capacità di trasformare ogni biscotto in una piccola opera d'arte».

Con il tempo Cecilia ha perfezionato la sua manualità. I suoi biscotti sono realizzati con una base di pasta frolla, ricoperta da pasta di zucchero applicata con colla edibile. Le minuziose decorazioni sono realizzate con ciprie alimentari e piccoli dettagli che richiamano il tema scelto. «Il tempo di lavorazione varia molto: da cinque minuti fino a mezz'ora, a seconda della complessità».

Un'attività nata per caso: «La combinazione tra pasticceria e pittura è arrivata spontaneamente. Ho sempre amato l'arte dolciaria, ma devo molto a chi mi ha aiutato a migliorare e perfezionare le tecniche».

Oggi i suoi biscotti non sono semplici dolci: sono piccoli frammenti di ricordi, che raccontano l'amore profondo per la propria terra.
Biscotti di Cecilia Pizzutilo
