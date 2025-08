Al via a Giovinazzo la prima edizione della mostra collettiva "Future Public Art"

7 foto Future Public Art 2025

Sono sette gli artisti selezionati dalla, ente no-profit dedicato alla memoria dell'artista Michele Cea, prematuramente scomparso all'età di 27 anni, che parteciperanno alla prima edizione di, una rassegna metropolitana di arte contemporanea, tecnologica e sostenibile, concepita per instaurare un dialogo tra linguaggi artistici e territorio. L'iniziativa, ideata come format replicabile e destinata a lasciare un segno permanente nel patrimonio culturale urbano, prende il via da, sede legale della Fondazione, grazie al patrocinio dell'Amministrazione comunale., i sette artisti -lavoreranno in estemporanea, dalle ore 19:00 alle 22:00, in tre suggestive location del centro cittadino –e la– che saranno per l'occasione trasformate in atelier a cielo aperto. Il tema delle opere sarà libero, per favorire la massima espressione creativa, mentre i supporti non dovranno superare il formato di 70x100 cm. Ogni lavoro sarà pensato per dialogare con il contesto urbano circostante, con particolare attenzione all'impatto culturale, visivo e ambientale.Le opere realizzate saranno protagoniste di unaaperta al pubblico gratuitamentepresso laIl percorso si concluderà con una, in programma per, sempre alla Cittadella, durante la quale verranno annunciati i tre lavori più meritevoli, scelti da una giuria qualificata composta da:, vicepresidente della Fondazione Michele Cea ETS;, presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo;, storica dell'arte alla Pinacoteca Metropolitana "Corrado Giaquinto" di Bari;, assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo;, docente di Storia dell'Arte all'Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" – IED Network di Como;, consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;, critico d'arte e giornalista pubblicista.Ai tre vincitori saranno assegnatidel valore di 750 euro (primo classificato), 500 euro (secondo classificato) e 350 euro (terzo classificato).Sono inoltre previste attività collaterali, comeche arricchiranno il programma con contenuti di grande attualità.Oltre al suo valore artistico, il progetto porta con sé importanti ricadute per il territorio. Il suo impianto diffuso e accessibile favorisce la, attirando appassionati d'arte, turisti e cittadini e generando ricadute positive sull'indotto locale. In parallelo, l'iniziativa promuove lae sensibilizza il pubblico all'importanza della, grazie all'utilizzo di materiali di recupero, tecniche ecocompatibili e dispositivi audio-visivi a basso impatto, non connessi alla rete elettrica pubblica."Future Public Art 2025" rappresenta un'opportunità concreta per coniugare, offrendo visibilità agli artisti emergenti e contribuendo al rafforzamento dell'identità culturale delle città coinvolte e punta a diventare un appuntamento culturale ricorrente, capace di generare valore, memoria e partecipazione.