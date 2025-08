"Cattedrali sul mare", l'inaugurazione della mostra nel centro storico di Giovinazzo

La mostra, che verrà inaugurata alle ore 20.00 di questa sera,, nella sala San Felice, sita nel centro storico di Giovinazzo, sarà una bella occasione di incontro tra quattro artiste -- legate tra loro da stima, collaborazione e amicizia. Si tratta di quattro talenti della nostra Giovinazzo che presenteranno le loro differenti idee e progettualità creative attraverso lavori artistici da ammirare in tutta la loro bellezza, unicità e originalità.I visitatori potranno cogliere le particolarità lì esposte in mostra, avere modo di riflettere sul significato che vien fuori dalle opere realizzate, considerando i differenti linguaggi e stili artistici che contraddistinguono ognuna di loro.In questo eventoproporrà opere pittoriche,le miniature, mentrepresenterà le opere in ceramica artigianale emostrerà le sue decorazioni tessili. La collaborazione tra loro ha qualcosa di speciale che pone in essere armonia e sintonia che camminano una a fianco all'altra. La loro collaborazione nasce da un'idea comune, quella di sottolineare l'artigianalità delle decorazioni passando da stili differenti.Nel caso dila materia come forma di altro da sé; perla terracotta malleabile e plasmabile, peril particolare pittorico che è su piccola scala e perl'importanza della cromia dei tessuti e dei mosaici. «La pietra diventa vetro, luce, parola e si passa dalla possenza delle costruzioni alla leggerezza delle sculture» ci hanno fatto sapere le artiste, raccontando qualche dettaglio utile a presentare l'evento artistico da non perdere.La mostra, inserita nel cartellone degli eventi Estate Giovinazzo 2025, patrocinato dalla Città di Giovinazzo, si potrà visitare sino al 7 agosto. Nella serata di sabato 2 agosto, alle ore 20.00, le artiste ospiteranno il prof.per parlare del rosone pugliese.Gli orari per visitare la mostra sono i seguenti: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.30; dal lunedì al giovedì successivo dalle 17.00 alle 22.30.Abbiamo chiesto alle quattro artiste come nasce la mostra "Cattedrali sul mare". Ecco cosa ci hanno risposto.Il progetto nasce dall'idea di esaltare le Cattedrali della nostra costa uniche nel loro genere perché usate, in tempi antichi, come fortezze poste a difesa di attacchi di popoli stranieri. Uniche perché difendevano la costa comunicando tra loro tramite fuochi accesi sulle torri. Da qui il nostro omaggio alla terra peuceta e all'abilità di costruzione difensiva. Parte fondamentale sono i rosoni che, con la loro simmetria e ricchezza di simboli, predominano le facciate delle Cattedrali. Idea di purezza purificazione della luce passante».