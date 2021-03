Un pentito contro Arbore: «Lì con i nostri voti». La replica: «Diffamazioni»

La testimonianza arriva direttamente dal collaboratore di giustiziache davanti ai pm baresi, ha raccontato come nel 2017 - secondo quanto rivela la Repubblica - l'articolazione cittadina delavrebbe sostenuto, attuale presidente del consiglio comunale di Giovinazzo.Il referente del gruppo criminale, a Giovinazzo, era - sempre secondo quanto raccontato dal pentito - un pregiudicato,, in carcere dallo scorso giugno perché avrebbe indotto due appuntati della- entrambi ai domiciliari - a rivelare informazioni relative a operazioni di polizia giudiziaria, anche in merito alle indagini in corso. Un affare elettorale che coinvolgerebbe anche il fratello di, già consigliere comunale., alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, fu candidato con ile conconquistò uno scranno nella massima assise cittadina, prima di dichiararsi indipendente nella seduta del 20 luglio 2012, andando a rinfoltire il. «Noi appoggiammo Antonio Del Vecchio quando si candidò come consigliere comunale. E Alfonso Arbore. Hanno vinto tutti», avrebbe raccontato Giangaspero agli inquirenti il 29 gennaio scorso.«In ordine alle infamanti accuse apparse sui giornali di cronaca odierna - afferma l'avvocato penalista, legale di- il mio assistito si dichiara assolutamente estraneo ai fatti pubblicati e pronto ad esperire ogni azione giudiziaria opportuna alla tutela della sua immagine». Secondo quanto dichiarato dal pentito, che vive in una città protetta, ilavrebbe appoggiato non solo, ma ancheIl presidente del consiglio comunale di Giovinazzo, che non risulta iscritto nel registro degli indagati, alle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017, candidato con la lista civica, a supporto dell'attuale sindaco, conquistò, prima di essere eletto a numero uno della massima assise cittadina il 26 luglio 2017. Anche lui sarebbe stato sostenuto dal clan: «Noi appoggiammo Antonio Delvecchio. E Alfonso Arbore. Hanno vinto tutti».Il presidente del consiglio comunale, tra l'altro tra i fondatori di, ha deciso di replicare attraverso il suo avvocato,: «Quello che è stato scritto da Repubblica - afferma il legale - è assolutamente diffamante perché Giangaspero non ha detto quelle cose. I verbali, che io ho letto, riportano ben altro, anzi tutt'altro e raccontano di, a cui sono stati conferiti i voti, di cui uno è stato aiutato, ma il pentito non ricordava quale».Secondo il penalista giovinazzese, dunque,, ma solo un candidato legato a «un candidato sindaco donna, che quindi non poteva essere Arbore che, in effetti, non è mai stato candidato con un candidato sindaco donna e non è mai stato nominato come il possibile fruitore dei voti di Mario Del Vecchio e di Michele Giangaspero. Un articolo diffamante: ora le conseguenze saranno abbastanza dure - promette Mastro - con risarcimenti abbastanza importanti».Insomma, Mastro smentisce la Repubblica:Ma lo stesso Arbore, secondo quanto raccontato dal pentito, rimesso in libertà nel 2017, al sostituto procuratore della, era «l'affittuario di un locale (poi adibito ad un'agenzia di scommesse), dove vengono ritirati tutti i soldi delle sostanze stupefacenti e il proprietario era un agente penitenziario».Anche quest'ultimo aspetto l'avvocato Mastro minaccia di querelare chi dice il falso. «Questo locale - dice - era di proprietà di un agente penitenziario ed era dato in affitto ad Arbore. Ma Giangaspero non dice nulla su Arbore e sul suo presunto coinvolgimento in un ipotetico giro di spaccio di sostanze stupefacenti in città. La notizia non è corretta e infanga il mio assistito.E quindi? Questa è diffamazione», conclude Mastro.Le dichiarazioni di Giangaspero, che con le sue rivelazioni, ha fatto arrestare due militari dell', raccontando i rapporti che avevano con il, sono ora sul tavolo della. Si attendono le reazioni dal mondo politico. Intanto, questo pomeriggio, si torna in aula con la convocazione del consiglio comunale.