Un nuovo statuto per una Pro Loco di Giovinazzo protagonista dell'estate

Riportiamo di seguito un comunicato stampa della Pro Loco di Giovinazzo.«Il Presidente, dott., ha il piacere di comunicare alla cittadinanza che lasi è adeguata al D.Lgs 117/2017, dotandosi pertanto di un nuovo Statuto e diventando una APS. Tale cambio di marcia permetterà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comportando sia una serie di impegni amministrativi gestionali, ma anche un grande salto di qualità per le finalità e attività associative. Lo Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate e inviato alla Regione Puglia ha rispettato in pieno il format proposto dalla nostra regione condiviso a livello nazionale con tutte le altre regioni.Questo atto amministrativo, per il Direttivo della Pro Loco e per i suoi soci, rappresenta lo smarcarsi completamente dalla limitante visione di qualche anno fa. In tutto questo periodo, la Pro Loco ha continuato sempre a essere presente sul territorio con iniziative cadenzate e di maggiore qualità. Abbiamo il piacere di annunciare che la Pro Loco sta contribuendo all'organizzazione delle iniziative previste per l'Estate Giovinazzese con proposte innovative.Ilsi terrà la presentazione di un libro di favole "Io leggo, tu ascolti", durante la quale vi sarà, oltre all'autrice Maria Restivo, anche la presenza della prof.ssa Gabrielle Coppola, ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione dell'Università degli Studi di Bari.Seguirà ilun'iniziativa intitolata "Scacchi e Mente" in cui la Pro Loco è promotrice di un torneo di scacchi, con il fine di far conoscere ai cittadini come tale gioco possa rappresentare un'attività di benessere e salute mentale, favorire l'integrazione dell'individuo e sostenere iniziative di "anzianità attiva".A partire dall'autunno, la Pro Loco ha in programma l'organizzazione di corsi di formazione il cui l'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini che avranno il piacere di sperimentare questa forma di apprendimento per contribuire al mantenimento delle proprie funzioni cognitive.Seguirà la settimana medievale:Si invitano i cittadini ad una partecipazione attiva al corteo storico, in quanto la nuova visione del Direttivo è quella di invogliare i giovinazzesi a rendere l'evento inclusivo, partecipato e … di tutti!Il Presidente annuncia che ci saranno altri eventi culturali ed enogastronomici che svelerà prossimamente. Vi aspettiamo numerosi per confrontarci e raccogliere tanti nuovi suggerimenti per la "Proloco che vorrei…". Per rimanere sempre aggiornati su tutti gli eventi e le iniziative, seguite la pagina Facebook "Pro Loco Giovinazzo" (@prolocodigiovinazzo)».