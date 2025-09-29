Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello

La notizia è quasi ufficiale, giunta sotto forma di indiscrezione da fonti molto accreditate:29 anni di Giovinazzo, sarà uno dei concorrenti dell'edizione numero 19 del, che sarà trasmessa su canale 5 a partire da lunedì 29 settembre.L'ha comunicato in queste ultime ore sui suoi profili social, autore, opinionista, giornalista e curatore del blog DavideMaggio.it che si occupa in modo particolare di televisione di spettacolo a trecentosessanta gradi.Davide Maggio, noto per la sua presenza in tv e sui social media, commenta e analizza in modo approfondito il mondo della televisione e dello spettacolo curando share e gradimento degli eventi televisivi più rilevanti.Il concorrente di Giovinazzo,, questa sera, 29 settembre, varcherà la porta rossa di uno dei programmi tv più seguiti ma anche oggetto di particolari analisi, a volte anche critiche, in merito ai suoi contenuti. Il nostro concittadino, particolarità non da poco, è un agente della Polizia Locale con una grande passione per lo sport.Di sicuro, in molti da Giovinazzo seguiranno il reality a partire da questa sera per tifare un concorrente che acquisirà popolarità attraverso questa esperienza televisiva.