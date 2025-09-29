Francesco Rana. <span>Foto Da pagina " />
Francesco Rana. Foto Da pagina "La Velenosa"
Vita di città

Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello

Svelato il nome del concorrente pugliese. Ecco di chi si tratta

Giovinazzo - lunedì 29 settembre 2025 16.46
La notizia è quasi ufficiale, giunta sotto forma di indiscrezione da fonti molto accreditate: Francesco Rana, 29 anni di Giovinazzo, sarà uno dei concorrenti dell'edizione numero 19 del "Grande Fratello", che sarà trasmessa su canale 5 a partire da lunedì 29 settembre.

L'ha comunicato in queste ultime ore sui suoi profili social Davide Maggio, autore, opinionista, giornalista e curatore del blog DavideMaggio.it che si occupa in modo particolare di televisione di spettacolo a trecentosessanta gradi.
Davide Maggio, noto per la sua presenza in tv e sui social media, commenta e analizza in modo approfondito il mondo della televisione e dello spettacolo curando share e gradimento degli eventi televisivi più rilevanti.

Il concorrente di Giovinazzo, Francesco Rana, questa sera, 29 settembre, varcherà la porta rossa di uno dei programmi tv più seguiti ma anche oggetto di particolari analisi, a volte anche critiche, in merito ai suoi contenuti. Il nostro concittadino, particolarità non da poco, è un agente della Polizia Locale con una grande passione per lo sport.
Di sicuro, in molti da Giovinazzo seguiranno il reality a partire da questa sera per tifare un concorrente che acquisirà popolarità attraverso questa esperienza televisiva.
  • Grande Fratello
  • Francesco Rana
