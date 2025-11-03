Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello"

La puntata del 3 novembre delsi è conclusa con un risultato che dispiacerà a molti giovinazzesi. Il concittadinoè stato infatti eliminato dopo un televoto flash. Era stato in nomination con Francesca Carrara, Simone De Bianchi, Jonas Pepe e Mattia Scudieri e l'agente di Polizia Locale è stato il meno votato.Finisce così l'avventura nella casa più conosciuta dagli italiani del 29enne pugliese, che era già finito in nomination nelle puntate precedenti. Uscendo alcuni concorrenti gli hanno detto «ci vediamo a Giovinazzo», mentre lui lasciando ilsu invito della conduttrice Simona Ventura ha urlato il nome della sua città, dove rientrerà nelle prossime giornate.tornerà così alla sua vita e ad attenderlo, oltre ai familiari, in testa la simpatica nonna Nina, protagonista suo malgrado della puntata di ingresso nella casa, ci saranno anche i suoi colleghi e le sue colleghe del comando di via Cappuccini, da cui era in aspettativa.