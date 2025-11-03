Francesco Rana
Francesco Rana
Territorio

Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello"

Finisce l'avventura del vigile urbano all'interno della casa

Giovinazzo - martedì 4 novembre 2025 0.38
La puntata del 3 novembre del "Grande Fratello" 2025 si è conclusa con un risultato che dispiacerà a molti giovinazzesi. Il concittadino Francesco Rana è stato infatti eliminato dopo un televoto flash. Era stato in nomination con Francesca Carrara, Simone De Bianchi, Jonas Pepe e Mattia Scudieri e l'agente di Polizia Locale è stato il meno votato.

Finisce così l'avventura nella casa più conosciuta dagli italiani del 29enne pugliese, che era già finito in nomination nelle puntate precedenti. Uscendo alcuni concorrenti gli hanno detto «ci vediamo a Giovinazzo», mentre lui lasciando il "Grande Fratello" su invito della conduttrice Simona Ventura ha urlato il nome della sua città, dove rientrerà nelle prossime giornate.

Francesco Rana tornerà così alla sua vita e ad attenderlo, oltre ai familiari, in testa la simpatica nonna Nina, protagonista suo malgrado della puntata di ingresso nella casa, ci saranno anche i suoi colleghi e le sue colleghe del comando di via Cappuccini, da cui era in aspettativa.



  • Francesco Rana
Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
3 novembre 2025 2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
Altri contenuti a tema
Nomination Grande Fratello, domani sera si decide la sorte del giovinazzese Francesco Rana Vita di città Nomination Grande Fratello, domani sera si decide la sorte del giovinazzese Francesco Rana Il vigile urbano dovrà ancora una volta fare i conti col televoto
Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina Vita di città Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina Tantissimi i giovinazzesi che ieri sera hanno seguito la prima puntata del reality
Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello Vita di città Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello Svelato il nome del concorrente pugliese. Ecco di chi si tratta
Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
2 novembre 2025 Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
2 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
2 novembre 2025 Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta
2 novembre 2025 Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta
Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
2 novembre 2025 Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
2 novembre 2025 Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.