Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina

Non è certo il non plus ultra del palinsesto televisivo italiano, ma ilsu Canale 5 resta uno dei programmi di punta delle reti Mediaset e certamente uno dei più seguiti, piaccia o no, dell'intera emittenza nazionale.Ieri sera Giovinazzo è stata protagonista grazie al 29enne, nella vita vigile urbano, che è stato l'ultimo concorrente ad entrare nella casa.Non prima però, di aver prestato il fianco ad una sorta di gag con la conduttrice Simona Ventura, che lo ha fatto ritrovare bendato davanti ad una tavola imbandita con i prodotti tipici pugliesi. Rana ha quindi raccontato al pubblico di Canale 5 che si era presentato ai provini definitivi con taralli, l'immancabilecapocollo di Martina Franca, mozzarelle di Sammichele di Bari ed ogni ben di Dio che la Puglia sappia proporre non per "corrompere" i giudici, ma perpetrando un gesto di assoluta cortesia come si usa alle nostre latitudini, lui che ha anche un alimentari di famiglia.Così, per scagionarlo dall'accusa di corruzione, nella gag pre-ingresso nella casa è giunta in soccorsoin collegamento da Giovinazzo. La nonna è sempre la nonna ed anche lei ha cercato di spiegare agli italiani che dalle nostre parti si usa proprio così.Benevola Simona Ventura ha speditonella casa. Inizia così l'avventura dell'agente di Polizia Locale alNon il nostro programma tv preferito, ma una redazione giornalistica deve anche occuparsi di costume.E ieri sera in tante chat e gruppi social, a Giovinazzo, non si parlava d'altro, con centinaia di giovinazzesi che per curiosità hanno tirato tardi. Fuor da ogni ipocrisia, è andata così e bisogna pur raccontarlo.