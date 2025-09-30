Vita di città
Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina
Tantissimi i giovinazzesi che ieri sera hanno seguito la prima puntata del reality
Giovinazzo - martedì 30 settembre 2025 10.34
Non è certo il non plus ultra del palinsesto televisivo italiano, ma il Grande Fratello su Canale 5 resta uno dei programmi di punta delle reti Mediaset e certamente uno dei più seguiti, piaccia o no, dell'intera emittenza nazionale.
Ieri sera Giovinazzo è stata protagonista grazie al 29enne Francesco Rana, nella vita vigile urbano, che è stato l'ultimo concorrente ad entrare nella casa.
Non prima però, di aver prestato il fianco ad una sorta di gag con la conduttrice Simona Ventura, che lo ha fatto ritrovare bendato davanti ad una tavola imbandita con i prodotti tipici pugliesi. Rana ha quindi raccontato al pubblico di Canale 5 che si era presentato ai provini definitivi con taralli, l'immancabile pizzella, capocollo di Martina Franca, mozzarelle di Sammichele di Bari ed ogni ben di Dio che la Puglia sappia proporre non per "corrompere" i giudici, ma perpetrando un gesto di assoluta cortesia come si usa alle nostre latitudini, lui che ha anche un alimentari di famiglia.
Così, per scagionarlo dall'accusa di corruzione, nella gag pre-ingresso nella casa è giunta in soccorso Nonna Nina, in collegamento da Giovinazzo. La nonna è sempre la nonna ed anche lei ha cercato di spiegare agli italiani che dalle nostre parti si usa proprio così.
Benevola Simona Ventura ha spedito Francesco Rana nella casa. Inizia così l'avventura dell'agente di Polizia Locale al Grande Fratello.
Non il nostro programma tv preferito, ma una redazione giornalistica deve anche occuparsi di costume.
E ieri sera in tante chat e gruppi social, a Giovinazzo, non si parlava d'altro, con centinaia di giovinazzesi che per curiosità hanno tirato tardi. Fuor da ogni ipocrisia, è andata così e bisogna pur raccontarlo.
Ieri sera Giovinazzo è stata protagonista grazie al 29enne Francesco Rana, nella vita vigile urbano, che è stato l'ultimo concorrente ad entrare nella casa.
Non prima però, di aver prestato il fianco ad una sorta di gag con la conduttrice Simona Ventura, che lo ha fatto ritrovare bendato davanti ad una tavola imbandita con i prodotti tipici pugliesi. Rana ha quindi raccontato al pubblico di Canale 5 che si era presentato ai provini definitivi con taralli, l'immancabile pizzella, capocollo di Martina Franca, mozzarelle di Sammichele di Bari ed ogni ben di Dio che la Puglia sappia proporre non per "corrompere" i giudici, ma perpetrando un gesto di assoluta cortesia come si usa alle nostre latitudini, lui che ha anche un alimentari di famiglia.
Così, per scagionarlo dall'accusa di corruzione, nella gag pre-ingresso nella casa è giunta in soccorso Nonna Nina, in collegamento da Giovinazzo. La nonna è sempre la nonna ed anche lei ha cercato di spiegare agli italiani che dalle nostre parti si usa proprio così.
Benevola Simona Ventura ha spedito Francesco Rana nella casa. Inizia così l'avventura dell'agente di Polizia Locale al Grande Fratello.
Non il nostro programma tv preferito, ma una redazione giornalistica deve anche occuparsi di costume.
E ieri sera in tante chat e gruppi social, a Giovinazzo, non si parlava d'altro, con centinaia di giovinazzesi che per curiosità hanno tirato tardi. Fuor da ogni ipocrisia, è andata così e bisogna pur raccontarlo.