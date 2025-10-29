Nomination Grande Fratello, domani sera si decide la sorte del giovinazzese Francesco Rana

Saranno centinaia i giovinazzesi che domani sera, giovedì 30 ottobre, decideranno di sintonizzarsi su Canale 5 per assistere alla puntata delcondotta da Simone Ventura. Il perché è rintracciabile nella nomination del vigile urbano, che ha sempre detto di voler rappresentare nella casa lo spirito della sua gente.Nella puntata del Grande Fratello del 27 ottobre 2025 era stato eliminatoed al termine della serata Simona Ventura aveva nuovamente chiamato i concorrenti in confessionale per le nuove nomination aprendo un televoto a tre. E tra quei tre, secondo le indicazioni date dai concorrenti, c'è anche Francesco Rana, che sembra non aver fatto breccia tra i suoi "coinquilini". Con lui al televoto sono andati anche la barivecchianae Jonas Pepe. Sarà dunque derby tra Bari e Giovinazzo domani sera per chi ama il reality di Mediaset, che fa storcere il naso a tantissimi, ma che resta una delle trasmissioni del palinsesto nazionale più seguite.