Un corso di inglese della Pro Loco Giovinazzo per esercenti e dipendenti

Laha da poco lanciato sulle sue pagine social una nuova iniziativa: un corso d'inglese pensato e strutturato per gli esercenti e i loro dipendenti.La città di Giovinazzo è ormai diventata un'ambita meta turistica non solo nel territorio italiano ma anche a livello internazionale. Il corso nasce, infatti, per rispondere al meglio alle esigenze di coloro che operano a stretto contatto con turisti stranieri in diversi settori (ristorazione, attività commerciali, saloni di parrucchiere, etc…).Lo scopo è quello di fornire loro una proposta mirata che permetta di acquisire le conoscenze linguistiche dell'inglese ed apprendere il lessico specifico di cui hanno bisogno, in modo interattivo e coinvolgente.Migliorare quest'aspetto comunicativo a livello linguistico, in grado di accogliere al meglio i turisti provenienti da ogni città del mondo. Il corso, totalmente gratuito, verrà organizzato tenendo conto dei profili professionali di chi aderirà all'iniziativa e delle loro specificità e con loro si condivideranno gli orari e i giorni. Per qualsiasi informazione basterà contattare la Pro Loco ai seguenti numeri: 3928036441 3505936607.