Un'auto prende fuoco in marcia, un'altra si ribalta: attimi di paura sulla 16 bis

Attimi di paura, questa sera, a Giovinazzo, sulla strada statale 16 bis, per un incendio divampato all'improvviso mentre un'auto era in movimento. Il conducente di una seconda auto, che seguiva la prima a pochi metri, invece, ha perso improvvisamente il controllo, finendo per rovesciarsi. Miracolosamente illesi i conducenti.Potrebbe esservi stato un cortocircuito (anche se le cause precise sono in corso di accertamento), visti luogo e ora, dietro al rogo divampato all'improvviso lungo la strada statale 16 bis, in direzione Bari. Ma quanta paura quando, poco dopo le ore 21.00, all'improvviso dal vano motore di un', è iniziato ad uscire del fumo. Il conducente, accortosi della colonna di fumo e della fiammata improvvisa, ha avuto la prontezza di abbandonare l'abitacolo, allertando subito i soccorsi.A quel punto, si sono sviluppate delle vere e proprie fiamme che hanno rischiato d'inghiottire del tutto la vettura, rimasta ferma sulla corsia di sorpasso, mentre il conducente di una, che seguiva l'Audi, forse impaurito dal rogo - le cause sono da chiarire - ha iniziato a sbandare finendo per ribaltarsi sul fianco sinistro. Alcuni automobilisti di passaggio, tra i quali un agente dellafuori servizio, si sono fermati per prestare aiuto, in attesa deiSul luogo è arrivata una squadra del, ma le fiamme avevano completamente incenerito l'auto, mentre i conducenti e gli occupanti dei mezzi, soccorsi dal, sono rimasti illesi. Nessuno, per fortuna, ha riportato ferite. Per gestire la viabilità, infine, sono arrivati idella