Crollano calcinacci dall'istituto Vittorio Emanuele II, per fortuna di notte

L'area antistante dell'istituto, nei pressi della scalinata dalla chiesa San Domenico, è di nuovoa causa del crollo, avvenuto nel corso della notte scorsa, della soglia di una finestra dell'ex convento dei domenicani. Gli agenti della, questa mattina, hanno di nuovo interdetto l'area.A causare il crollo, molto probabilmente,delle ultime ore a poco meno di quattro mesi dalla conclusione dei lavori alla facciata dell'istituto, con la riqualificazione dei cornicioni posti nella parte dello stabile alla convergenza tra piazza Vittorio Emanuele II e via Marconi. Fortuna ha voluto, infatti, che il cedimento sia avvenuto nel corso della notte scorsa, quando la chiesa era chiusa e le strade erano deserte. Solo tanto spavento, maAd accorgersene, nel corso della notte scorsa, alcuni passanti (per fortuna in quel momento non stava passando nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero state gravi), prima dell'intervento del delegato della Città Metropolitana all'istituto giovinazzese,. Da lì la decisione, per questioni di sicurezza, di interdire la zona pericolante con varie transenne sino a data da destinarsi. Ovvero sino a quando la soglia della finestra non sarà messa in completa sicurezza.Lo stesso delegato, a pochi mesi dalla conclusione dei lavori (il cantiere, aperto a fine gennaio, si è chiuso a luglio), ha già inoltrato una relazione dell'accaduto al consigliere delegatoe al responsabile dell'ufficio tecnico metropolitano,. Questa mattina, intanto, è previsto un nuovo sopralluogo.