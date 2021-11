Un 4 novembre diverso a Giovinazzo (LE FOTO)

20 foto 4 novembre 2021 - omaggio al Milite Ignoto

Ilil Milite Ignoto veniva tumulato nel sacello posto sull'Altare della Patria, a Roma, dopo un percorso della salma sul treno che aveva attraversato la penisola da Aquileia, in Friuli Venezia Giulia, sin nella capitale.da allora per renderlo cittadino onorario di molte località italiane, tra cui Giovinazzo, e per rendere omaggio a quanti, come quel corpo senza nome, dettero la vita per la patria sul confine orientale.Ieri le massime istituzioni civili e militari cittadine, sindacoe presidente del Consiglio comunalein testa, hanno deposto una corona di alloro ai piedi del monumento delin Villa Comunale "Giuseppe Palombella", nella Giornata dedicata all'Unità Nazionale ed alle Forza Armate. Una cerimonia sobria, ma commovente, a cui hanno partecipato anche diversi alunni delle scuole giovinazzesi e durante cui proprio Arbore ha letto la deliberazione della massima assise che ha sancito la cittadinanza onoraria per il Milite Ignoto, equiparando Giovinazzo ad altre decine di località della penisola.Una preghiera per tutti i caduti per la libertà della nostra nazione è stata letta daparroco di San Domenico ed alla presenza dellesono stati eseguiti l'inno di Mameli, la canzone del Piave ed un toccante minuto di silenzio, quest'anno davvero privo di retorica.Nel corso delle celebrazioni di Villa Palombella, per mano degli amministratori, il Comune di Giovinazzo ha omaggiato il comandante della locale Stazione dei Carabinieri,del crest simbolo della Città, rappresentazione della gratitudine verso la sua instancabile opera di contrasto alle attività criminali sul territorio.Giovinazzo non dimentica, ancora una volta, i propri figli caduti nella Grande Guerra e coloro i quali hanno perso la vita sul fronte in tutti i conflitti, con l'auspicio che non ve ne siano più in futuro e che la nostra nazione possa continuare a godere di un indeterminato periodo di pace. Un ulteriore auspicio è che il 4 novembre possa ritornare ad essere Festa nazionale come accadeva in passato, festa di tutti gli italiani senza distinzione di censo, provenienza ed idee politiche.Sotto il nostro articolo, alcuni dei momenti salienti della cerimonia.