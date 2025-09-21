Giovinazzo Festival Beer. <span>Foto Marzia Morva</span>
Giovinazzo Festival Beer. Foto Marzia Morva
Eventi e cultura

Ultima serata per il Giovinazzo Festival Beer con i Bambini di Vasco

Tanta gente a Ponente di sabato sera

Giovinazzo - domenica 21 settembre 2025 11.33
Ultima serata a Ponente, in località Trincea, per il Giovinazzo Festival Beer, la rassegna dedicata alla valorizzazione del prodotto su scala regionale e internazionale, una chicca per gli appassionati del luppolo.

A centinaia sono arrivati a Giovinazzo da tutto il Barese e dalla Bat sabato 20 settembre, per la seconda delle tre serate, con le attività per i bambini a cura di Dj Frog a cui ha fatto seguito la performance musicale della ⁠Liga Experience Sopravvissuti e Sopravviventi, per un omaggio a Luciano Ligabue ed al suo repertorio, seguiti poi da ⁠La Radio a 1000 Max, Tribute band degli 883 e di Max Pezzali, una full immersion nei grandi brani degli anni '90 che continuano a far cantare e ballare milioni di italiani. A chiusura Luigi Mantovani & Biro.

Stasera, domenica 21 settembre, ultima serata dedicata alla buona musica e allo bere responsabile con i ⁠ ⁠Bambini Di Vasco, Tribute Band di Vasco Rossi, alla cui esibizione faranno seguito i ⁠ ⁠Sottosuono e il Karaoke condotto dai Karaparty. Divertimento e aggregazione, cercando di conoscere marchi da tutta Europa, ma soprattutto incontrare la birra come bevanda da conoscere in tutte le fasi della sua produzione, declinata con differenti sfumature. Ampio parcheggio all'area mercatale a poche centinaia di metri dal lungomare Marina Italiana.
