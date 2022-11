UCIIM Giovinazzo-Molfetta, il 19 dicembre l'incontro col Vescovo

Continua il lavoro dell, l'Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori. Nel periodo natalizio non si arresteranno gli incontri di formazione personale e collettiva all'interno di un percorso di crescita comunitario.La sezione guidata da Anna Salvemini ha quindi previsto per il prossimo 19 dicembre un importante momento dal titolo "Incontriamoci per il Natale - Riflessione sull'educare e sull'educarci". L'incontro-dibattito vedrà la presenza del Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E.e sarà occasione anche per scambiarsi gli auguri prima delle festività.L'appuntamento è fissato per le ore 17.00 all'interno dell'auditorium della chiesa "Madonna della Rosa" di Molfetta.