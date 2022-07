"La scuola incontra il cinema", grande partecipazione all'evento dell'UCIIM Giovinazzo-Molfetta

La, luogo suggestivo nel cuore del borgo antico giovinazzese, ha ospitato lunedì 4 luglio il cineforum musicalepromosso dall'intersezionecon la collaborazione della sezione bitontina.La serata è stata inaugurata dalla presidente sezionaleDopo i saluti rivolti ai presenti e agli ospiti, la dott.ssapresidente regionale dell'Uciim,, dirigente scolastica "I.C. Bavaro-Marconi",dei Licei "Einstein-Da Vinci" di Molfetta e Angela Pastoressa, alla guida del Liceo Scientifico "Galileo Galileo" di Bitonto, la presidente sezionale ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le sezioni, in un'ottica di cooperazione e interscambio sicuramente fruttuosa. Ha poi prospettato l'articolazione dell'evento: alla proiezione di quattro finali di grandi classici del cinema di tutti i tempi si sono alternate le acute meditazioni delfilosofo.Destinatari privilegiati sono stati gli insegnanti, con l'obiettivo di suggerire nuovi approcci didattici sicuramente più vicini alle esigenze espressive e comunicative dei ragazzi che prediligono l'immagine. Non a caso durante lo spettacolo sono stati utilizzati in maniera sinergica diversi linguaggi: multimediale, musicale, teatrale, pittorico, coreutico e cinematografico, magistralmente coniugati dagli studenti dei Licei "Einstein-Da Vinci"di Molfetta.Tale approccio è stato particolarmente apprezzato dalla dott.ssa Stellacci, presidente regionale UCIIM. Nel suo intervento di ringraziamento ha, infatti, affermato che solo attraverso la pluralità dei linguaggi in una dimensione interdisciplinare è possibile garantire al discente la comprensione della complessità della realtà e il senso profondo delle cose. Solo la conoscenza consente ai giovani di orientarsi nella realtà e diventare cittadini attivi e responsabili: tali prospettive sono state sottolineate anche da Sua Eccellenza Mons. Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, gentilmente intervenuto durante la serata.