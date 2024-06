“Le STEAM per innovare la Didattica”: dibattito UCIIM a Giovinazzo

Proiettare la scuola ad affrontare le sfide formative del futuro rappresenta una priorità per l'Associazione UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori).In quest'ottica la sezione UCIIM di Giovinazzo-Molfetta, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, ha organizzato un incontro il 17 giugno presso la sala San Felice dal titolo "Le STEAM per innovare la Didattica".La tematica proposta ha lo scopo di far conoscere i nuovi orientamenti didattici legati all'uso delle STEAM, acronimo che affianca le Scienze alla Tecnologia, all'Ingegneria, all'Arte e alla Matematica.La conferenza, nello specifico, si propone di presentare i percorsi di ricerca più innovativi per riflettere su come sia possibile creare un apprendimento transdisciplinare che coinvolga contemporaneamente materie scientifiche e materie umanistiche.A confrontarsi sulla tematica saranno il prof. Michele Fiorentino, Ricercatore didattica della Matematica presso UNIBA, e il prof. Nicola Pice, Docente di Lettere Classiche.Modererà l'incontro la prof.ssa Anna Giacoma Salvemini, in qualità di presidente della sezione e di cocente di Matematica e Fisica.