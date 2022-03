Uccise l'ex compagna e nascose il corpo: chiesti 30 anni di condanna

Laha chiesto la condanna adi reclusione per il 53enne di Giovinazzo, imputato dinanzi allaper l'omicidio volontario, riduzione in schiavitù, occultamento e vilipendio di cadavere della sua ex compagna, la 50enne polaccaI resti della donna, detta Margherita, furono trovati scheletriti nel maggio 2017 nelle ex, circa cinque anni dopo la morte. Stando alle indagini della, coordinate dal pubblico ministero, l'uomo l'avrebbe picchiata per mesi, trascinandola da un dormitorio all'altro e facendola finire più volte in ospedale, fino ad ucciderla con calci e pugni all'interno di una vecchia fabbrica abbandonata di Bari, seppellendo lì il suo corpo sotto assi e cassette di legno, a formare una bara.Sulla parete bianca, la scritta con un pennarello nero. Nella requisitoria, inoltre, il pm ha evidenziato che quello di Margherita è stato «un vero e proprio femminicidio, l'omicidio di una donna che durante la sua permanenza in Italia, a Bari in particolare, era stata vittima di continue violenze e vessazioni», in un contesto violento di «soggetti ai margini della società, in quella zona d'ombra sconosciuta ai più».Piumelli, pregiudicato giovinazzese difeso dall'avvocata, è stato arrestato per il delitto nel dicembre 2019, sette anni dopo la morte della donna, che risalirebbe al luglio 2012, ed è tuttora detenuto in carcere a disposizione dell'. Si tornerà in aula il 17 marzo per le repliche e la sentenza.