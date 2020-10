Uccise la ex e nascose il corpo in una fabbrica: a processo 53enne

Il giudice per l'udienza preliminare del, ha rinviato a giudizio il 53enne giovinazzese, accusato dell'omicidio volontario, riduzione in schiavitù, occultamento e vilipendio di cadavere della ex compagna, la 50enne di origini polacchedettaIl processo, dinanzi alla, inizierà il 12 gennaio 2021. Stando alle indagini della, coordinate dal pubblico ministero, l'uomo l'avrebbe picchiata per mesi, trascinandola da un dormitorio all'altro e facendola finire più volte in ospedale, fino ad ucciderla con calci e pugni all'interno di una vecchia fabbrica abbandonata di Bari, seppellendo lì il suo corpo sotto assi e cassette di legno, a formare una bara.L'uomo, difeso dall'avvocato, è stato arrestato per il delitto il 23 dicembre scorso , sette anni dopo la morte della donna, che risalirebbe al luglio 2012 anche se i suoi resti furono trovati scheletriti nel maggio 2017 nelle ex acciaierie, non lontano dal centro di Bari.