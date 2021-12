Tutto quello che puoi fare nello Spazio Enel Partner di via Agostino Gioia, 70

Social Video 1 minuto Spazio Enel Partner - Giovinazzo

Consulenza, supporto, idee, consigli. Anche di più. Sono tantissimi infatti i servizi offerti nello Spazio Enel Partner in via Agostino Gioia, 70. E tutti questi servizi sono pensati e forniti per rispondere presente a tantissime esigenze di clienti di ogni età. Parliamo di necessità che non sono solo relative al consumo di energia elettrica e gas, ma a mole altre opportunità."Nel nostro Spazio Enel Partner – racconta Federica, operatrice nello store giovinazzese – vi daremo assistenza ovviamente per le bollette, per allaccio, prima attivazione, subentro, voltura e aumento energia. Ma il nostro compito non si ferma qui".Grazie alla partnership con Enel X e Melita, infatti, nello Spazio Enel Partner si potrà godere di straordinarie offerte per caldaie, climatizzatori e impianti fotovoltaici, nonché per la connessione internet con la fibra capace di assicurare una navigazione al massimo della velocità. E poi consulenza alle imprese, con promozioni e pacchetti pensati ad hoc, e la possibilità di pagare bollettino di ogni tipo.Un servizio, insomma, a 360 gradi, per mettere i giovinazzesi nelle condizioni di semplificare la loro quotidianità. "Proporremo iniziative, offerte, idee per andare incontro alle esigenze di ogni singolo cliente – conclude Federica – Lo facciamo da sempre e continueremo a farlo con il sorriso sulle labbra e con professionalità. Il nostro spazio è a misura di voi".