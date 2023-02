Tutto pronto per il funerale di Zi' Rocc

il fantoccio del Carnevale così come viene chiamato in tutto il Barese, è stato esposto questa mattina, 21 febbraio e Martedì Grasso, all'angolo di piazza Vittorio Emanuele II, ai piedi di Palazzo di Città.Tutto pronto per la grande festa finale del Carnevale a Giovinazzo.Tutti in maschera, accompagnati dal suono festoso della Bassa Musica e dalle performance di Percyval. Grandi e piccoli saranno coinvolti in questo format voluto dai commercianti e sposato dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli.Divertiti alcuni turisti giunti in Puglia da Olanda e Danimarca, che questa mattina si trovavano in giro per il borgo antico ed il centro città, stupiti anche dalle temperature particolarmente miti.Si chiude in bellezza un periodo di eventi "fuori stagione" che hanno animato Giovinazzo. In marzo e aprile possibili novità all'orizzonte.