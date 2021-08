Tutto pronto a Giovinazzo per la Notte Bianca della Poesia

Tutto pronto per l'11ª edizione dellaa Giovinazzo.Il Consiglio Direttivo dell'ha, infatti, approvato all'unanimità il programma proposto dal Direttore ArtisticoIl giorno 5 settembre, alle ore 19.00, si inizierà con un concerto della Brass Ensemble "Il Cenacolo", l'orchestra di fiati diretta dal M° Salvatore Barile. Nel denso programma c'è da segnalare il ritorno della benemerita Associazione Culturale Touring Juvenatium con le prime tre poetesse classificate al concorso di Poesia Dialettale che saranno presenti nello spazio coordinato da Felice Giovine dell'Accademia del Dialetto Barese. Di rilievo i versi recitati in lingua Ucraina di Teodozia Zariwna e Olga Kis e quelli in lingua Ceca di Jaroslava Pechcova e Marchéta Hejnà nello spazio dedicato al Movimento Internazionale "Donne e Poesia" di Anna Santoliquido.«L'edizione ha richiesto un'organizzazione complessa, ma estremamente stimolante - ha dettoDirettore Artistico della Notte Bianca della Poesia - . Confermata la sinergia con le associazioni di poesia pugliesi e lucane, che hanno proposto eventi di varia natura a completare un programma senz'altro in grado di attirare l'attenzione dello spettatore. Certamente virtuosa l'introduzione della letteratura latina e greca e l'attenzione alla poesia di poeti esteri. E poi buona musica, recitazione e arti figurative concorreranno a questa festa della cultura a Giovinazzo».Considerevole la partecipazione di Santa Vetturi con "Virtude e Canoscenza" che presenta testi di Kelly Rourke di San Francisco e di Ampat Koshi di Bangalore (India). Di rilievo la performance di Zaccaria Gallo con l'Associazione "L'Ora Blu" con i versi per l'anima "Da Don Tonino Bello alla Poesia"«Abbiamo dovuto dividere il notevole numero di poeti iscritti – ha detto, Presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo – tra Giovinazzo e Molfetta (qui l'anteprima il 4 settembre) per cercare di non scontentare nessuno. La Notte Bianca della Poesia è un format che cresce anno dopo anno e aumenta considerevolmente la qualità dei poeti e dei testi presentati a riprova che il confronto è sempre un motivo di crescita».Saranno circain tutto i poeti presenti compreso i musicisti, lettori, artisti, presentatori e coordinatori. Tra i presenti a Giovinazzo anche Comunicazione Plurale di Elena Diomede che presenta "Poesia dall'Altro Mondo", Matera Poesia 1995 di Maria Antonella D'Agostino, In Folio di Elisabetta Stragapede di Ruvo di Puglia, Arché-s di Olimpia Binetti e Circolo Sfuggente di Gravina in Puglia.Oltre all'Orchestra Giovanile Gabriella Cipriani diretta dal M° Annalisa Andriani, ci saranno gli inserti musicali di Tommaso La Notte, Alex Gibson, Nicola Albano con la cantante Eleonora Zeverino, Delia La Gala e Michele Fiorentino.