San Francesco di Paola, il programma dei festeggiamenti a Giovinazzo

Partiranno il 4 luglio i solenni festeggiamenti a Giovinazzo in onore diorganizzati dall'Arciconfraternita del Carmine (e di San Francesco da Paola, appunto).Il 4, il 5 ed il 6 luglio ci sarà la recita del santo Rosario alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni Battista, in piazza delle Benedettine, a cui seguirà alle 20.00 la messa vespertina. Nella prima serata sarà animata dall'ANMI Giovinazzo, nella seconda dai Vogatori "Massimo Cervone" e dagli Amici del Gozzo e nella terza vi sarà l'accompagnamento musicale della Polifonica di Giovinazzo, diretta dal M° Antonio Dangelico.Il 6 luglio sarà la giornata dedicata alla festa esterna con la rievocazione del miracolo. Alle 18.00 vi sarà il giro per la città della Premiata Bassa Musica di Molfetta, seguito alle 19.00 dalla celebrazione solenne a cui parteciperanno le autorità civili e militari cittadine e nel corso della quale vi sarà la benedizione della corona floreale donata dall'ANMI Giovinazzo per ricordare i caduti ed i dispersi in mare.Quindi dalle 20.00 circa la traslazione delle reliquie custodite nella chiesa di San Giovanni Battista e la processione dell'effigie che attraverserà il centro storico sino alla banchina di Ponente. Lì avverrà l'imbarco sulle barche dell'Ass. Vogatori "Massimo Cervone". Alle 21.00 è previsto lo sbarco con la processione di rientro che attraverserà piazza Porto, via Marina, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo, via San Giacomo, sino ad arrivare in piazza Benedettine.