Giovinazzo in festa per San Francesco di Paola: programma ed itinerario processione

Giovinazzo festeggia quest'oggi, sabato 6 luglio, San Francesco di Paola, la cui effigie è custodita dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine. Si rievoca il miracolo del mantello steso sullo Stretto di Messina.Alle 18.00 vi sarà dunque il giro per la città della Premiata Bassa Musica di Molfetta ad aprire col suo suono i festeggiamenti esterni. Alle 19.00 vi sarà la solenne celebrazione all'interno della chiesa di piazza delle Benedettine, officiata da padre Pasquale Rago, guida spirituale dell'Arciconfraternita. Alla messa, animata dalla Polifonica diretta dal M° Antonio Dangelico, parteciperanno le autorità civili e militari cittadine e nel corso della liturgia vi sarà la benedizione della corona floreale donata dall'ANMI Giovinazzo per ricordare i caduti ed i dispersi in mare.Quindi dalle 20.00 circa si terrà la traslazione delle reliquie custodite nella chiesa di San Giovanni Battista e la processione dell'effigie che attraverserà il centro storico transitando, dopo l'uscita, da via San Giacomo, via Lecce, via Marina, sino a raggiungere piazza Porto e poi Cala Porto.Poi l'effigie sarà portata, come ormai da tradizione, sulla banchina di Ponente del porto di Giovinazzo.Da quel luogo avverrà l'imbarco sulle barche dell'Associazione Vogatori "Massimo Cervone" e sarà quello il momento in cui si rievocherà il miracolo del mantello steso a mo' di imbarcazione sullo Stretto di Messina nell'AD 1464.Alle 21.00 è previsto quindi lo sbarco, dopo il lancio in mare della corona a commemorare i caduti, con la processione di rientro che attraverserà piazza Porto, via Marina, piazza Costantinopoli, via Spirito Santo, via San Giacomo, sino ad arrivare in piazza Benedettine.