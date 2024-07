San Francesco di Paola, iniziano i festeggiamenti a Giovinazzo

Powered by

Partiranno ufficialmente questa sera, 4 luglio, i festeggiamenti a Giovinazzo in onore di, organizzati dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine.Questa sera prevista la recita del santo Rosario a partire dalle 19.30 all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, a cui poi seguirà la santa messa officiata da padre Pasquale Rago, padre spirituale. La celebrazione eucaristica sarà animata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia della sezione di Giovinazzo.Stesso programma per domani, 5 luglio, con l'animazione questa volta affidata all'Associazione Vogatori "Massimo Cervone" ed agli Amici del Gozzo.