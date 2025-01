Tutto pronto a Giovinazzo per "Dite Inferno"

Tutto pronto a Giovinazzo per accogliere le centinaia di spettatori che assisteranno da questa sera, venerdì 17 gennaio, alla prima diun percorso nella Divina Commedia di Dante Alighieri che coinvolgerà il borgo antico, con atmosfere, luci ed effetti suggestivi.L'evento è stato organizzato dacon il supporto della locale Pro Loco, ed è inserito nel cartellone per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, che culmineranno domenica 19 gennaio con l'accensione dei tradizionali Falò.La direzione artistica è di, mentre la regia è affidata aMusiche del compositore giovinazzeseLe rappresentazioni avranno luogo, con ingresso da piazza Costantinopoli, dove vi sarà il prefiltraggio, alle ore 18.00, alle 19.30 ed alle 21.00. Medesimo programma nella serata di sabato 18 gennaio. Appuntamenti per i gruppi che accederanno al percorso nell'Inferno dantesco rispettivamente alle 17.30 per il primo turno, alle 19.00 per il secondo ed alle 20.30 per quello conclusivo.Pochi biglietti ancora disponibili su Vivaticket.Dante – Roberto NegriVirgilio – Vincenzo SchirruCaronte – Nicolas JoosFrancesca – Rossana CannonePaolo – Gianni SaracinoPier delle Vigne – Giuseppe CicirielloUlisse – Saba Salveminie conDue demoni – Carlo Ranieri e Roberta MartinoDannati – Pietro Favia, Annamaria Gambino ed Ester Latronico.