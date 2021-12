Tutti i dati sulle vaccinazioni a Giovinazzo

Continua la campagna vaccinale in Puglia, soprattutto per le terze dosi.La popolazione giovinazzese ha ripreso a ricevere il vaccino nei centri del circondario, poiché Giovinazzo è l'unica località del Nord Barese a non aver mai avuto aperto un centro tutto suo, nonostante il Comune ne avesse allestito uno all'interno della scuola "San Giovanni Bosco", mai a regime per volontà dell'ASL Bari.Su Giovinazzo i dati forniti dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sono tuttavia confortanti: ildella popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose di siero, mentre ilha completato il primo ciclo vaccinale (due dosi di Pfizer BioNTech, Moderna o AstraZeneca ed una di Johnson & Johnson).Andando nel dettaglio, sono state somministrate a residenti di Giovinazzodosi,sono coloro i quali hanno ricevuto almeno la prima ei cittadini che hanno completato il primo ciclo, in attesa della eventuale dose "booster".Numeri confortanti, a cui devono aggiungersi le centinaia di terze somministrazioni che hanno interessato residenti nelle ultime settimane.