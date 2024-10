Tutti gli eletti al Consiglio metropolitano: c'è Camporeale per Giovinazzo

Il centrosinistra stravince le elezioni, di secondo livello, alla Città metropolitana, e il nuovo consiglio ricalca in tutto e per tutto il risultato delle recenti elezioni comunali di Bari. Ben 14 i posti che si aggiudica il centrosinistra, solo 4 i consiglieri eletti del centrodestra. Per Giovinazzo, come ampiamente documentato dalla nostra testata, siederà nel Consiglio metropolitanodel Partito Democratico.«Sono molto soddisfatto dell'esito del voto per il rinnovo del Consiglio metropolitano – ha commentato il sindaco metropolitano, Vito Leccese -. Questo momento di partecipazione politica e istituzionale dimostra l'importanza e l'autorevolezza, come ente di II livello, che la Città metropolitana di Bari ha acquisito nei confronti delle amministrazioni dei 41 Comuni baresi. Il metodo della concertazione e della condivisione nelle scelte strategiche e di visione dello sviluppo sociale ed economico ha reso l'Ente di area vasta un soggetto credibile e affidabile per gli amministratori locali. In 10 anni di vita istituzionale, la Città metropolitana ha dimostrato che, mettendo da parte logiche di campanile e particolarismi, si può crescere insieme superando le gerarchie territoriali. In questo contesto di soddisfazione per la grande partecipazione, non posso non sottolineare come il successo della lista "in Circolo", da me fortemente voluta come espressione di una formula fatta di confronto e coinvolgimento ad ampio raggio, consentirà di proseguire il lavoro di costruzione di un'alleanza stabile e robusta in grado di offrire le migliori proposte di governo per i nostri territori».È la lista "In Circolo" ad aggiudicarsi il maggior numero di preferenze con otto consiglieri eletti e 40.939 voti ponderati; sei i consiglieri per la lista "Città insieme" con 34.006 voti ponderati e quattro quelli eletti nel "Centrodestra Metropolitana" che ha ottenuto 21.603 voti ponderati. In totale, sono 18 i componenti del nuovo Consiglio metropolitano.Nella lista "In Circolo" sono stati eletti: Francesca Bottalico (consigliera comunale di Bari con 4.607 voti), Giuseppe Giulitto (sindaco di Bitritto con 4.581 voti), Dea Venanzia Saulle (consigliera comunale di Palo del Colle con 4.082 voti), Giovanni Camporeale (consigliere comunale di Giovinazzo con 3.970 voti), Micaela Paparella (consigliera comunale di Bari con 3.464 voti), Michelangelo Cavone (consigliere comunale di Bari con 3.414 voti), Antonio Stragapede (consigliere comunale di Gravina in Puglia con 3.408 voti) e Maria La Ghezza, (consigliera comunale di Polignano a Mare con 3.339 voti).Nella lista "Città insieme" sono stati eletti: Luigi Domenico Colucci (consigliere comunale di Monopoli con 5.554 voti), Annalisa Petruzzelli (consigliera comunale di Molfetta con 5.119 voti), Vito Antonio Labianca (consigliere comunale di Bitonto con 3.806 voti), Michele Naglieri (consigliere comunale di Gravina in Puglia con 3.306 voti), Vitantonio Petronella (sindaco di Altamura con 3.285 voti) e Angela Perna (consigliera comunale di Bari con 3.053 voti).Per la lista "Centrodestra Metropolitana" siederanno in consiglio metropolitano: Domenico Ciliberti (sindaco di Castellana Grotte con 4.207 voti), Francesco Leggiero (consigliere comunale di Monopoli con 3.214 voti), Pietro Paparella (consigliere comunale di Ruvo di Puglia con 3.048 voti) e Raffaella Casamassima (consigliera comunale di Cassano delle Murge con 2.936 voti).L'affluenza alle urne è stata del 95,74 % per un totale di 696 votanti sui 727 aventi diritto fra sindaci e consiglieri dei Comuni dell'area metropolitana di Bari.