Elezione Camporeale Consiglio metropolitano, la gioia della sinistra giovinazzese

Gianni Camporeale eletto, Michele Sollecito no. In Consiglio metropolitano siederà un giovinazzese, ma non è il sindaco. Per questo le opposizioni cittadine hanno sin da subito sottolineato quanto accaduto e con un comunicato congiunto hanno espresso il loro punto di vista.Ecco il testo integrale della nota sottoscritta da«Le elezioni per la Città metropolitana hanno trasmesso un messaggio inequivocabile a noi giovinazzesi: vincono la coerenza e la chiarezza, perdono il trasformismo e l'opportunismo.Per questo rivolgiamo i nostri più sinceri auguri a Giannineoeletto consigliere metropolitano, i cui valori progressisti e la cui serietà, siamo certi, saranno determinanti nelle scelte di questo importante ente sovracomunale. Auguri di buon lavoro anche alla consigliera Francesca Bottalico, rappresentante metropolitana di Sinistra Italiana - Terra di Bari, che è risultata la più votata, e al candidato Michele Cavone, sostenuto da Civica 22, per l'importante contributo dato a questo risultato elettorale.È invece pesantemente bocciataSollecito che, come da lui stesso dichiarato pubblicamente, è stato addiritturadalla sua stessa maggioranza. Ma che la maggioranza che (mal)governa la nostra città fosse raffazzonata e fragile non è certo una novità.Quanto accaduto nei due anni di amministrazione lo dimostra chiaramente! È evidente che nella maggioranza c'è qualcosa che non funziona, ed è evidente che una parte di essa non considera più Sollecito una guida sicura».