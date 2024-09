Sollecito candidato al Consiglio Metropolitano di Bari

SOLLECITO IN PILLOLE

Il sindaco di Giovinazzo,in vista delle prossime elezioni del 6 ottobre. Ieri il termine ultimo per la presentazione delle candidature previste solo per sindaci e consiglieri comunali delle 41 città della provincia di Bari. Così come i votanti non sono i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali. Ogni elettore ha un voto "ponderato": i Comuni sono divisi in cinque fasce in base alla popolazione, il voto di un consigliere comunale di Giovinazzo vale, per esempio, un voto di un consigliere comunale di Altamura 187 punti, il voto più alto spetta a Bari il cui peso è pari a 787 punti.«Oltre me, altri tre sindaci della provincia hanno deciso di candidarsi al Consiglio Metropolitano - spiega il sindaco Sollecito - Ognuno di noi, come è ovvio che sia, proverà a giocarsi la propria partita anche se, nel caso specifico, si tratta di una tornata elettorale sbilanciata dove occorre fare i conti con la calcolatrice alla mano. O almeno così si dice. Per quanto mi riguarda, la mia candidatura parte dallacercando di raccogliere proposte e sollecitazioni di ogni singola realtà al fine di migliorare e raggiungere obiettivi comuni, sinergici e produttivi. La pianificazione strategica della Città Metropolitana ha delle funzioni ben precise e di rilievo, a volte e finora forse non ben comprese. A Giovinazzo, ad esempio, alcuni progetti ci hanno permesso di finanziare e dunque riqualificare palazzetti dello sport, aree periferiche, infrastrutture, giardini e finanche la ristrutturazione della casa di riposo e l'arrivo di ' Porta Futuro' alla Cittadella della Cultura. Insomma, tanta roba, che altrimenti non si sarebbe mai potuta fare, e lo dico solo per sottolineare l'importanza dell'istituzione per la quale si va a votare. Ma, come continuerò a ribadire,Le risorse economiche e i progetti saranno realtà se, come nel passato, ci si impegna a coltivare le connessioni tra territori, a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico, archeologico ed ambientale dell'intero territorio, a costruire la pianificazione strategica partendo dal coinvolgimento diretto dei cittadini e delle istituzioni dei 41 Comuni della provincia.Un altro dato che vorrei evidenziare - prosegue il sindaco di Giovinazzo - è la presenza della Città Metropolitana nel nostro Consorzio ASI sulle cui progettualità future ci stiamo molto impegnando, insieme ai colleghi sindaci di Bari, Bitonto, Modugno e Molfetta, per garantire al Consorzio la propria sostenibilità e quindi l'attrattività necessaria per nuovi insediamenti industriali a partire dalle potenzialità che le maglie inespresse (e ancora non infrastrutturate) possono offrire. Non so se i numeri ponderati possono assicurarmi l'elezione, ma so che ho ponderato bene l'impegno che posso mettere al servizio della Città Metropolitana, un servizio che si basa su un'esperienza di oltre 12 anni di Pubblica Amministrazione e su importanti momenti di formazione politica che ho voluto seguire per rivestire ogni ruolo con dignità e lungimiranza. Solo così siamo in grado di preservare noi stessi dal potere della rendita politica fine a se stessa e saremo capaci di ispirare gli altri.».Classe 1983, sposato con Arianna, padre di Gaia e Gioele. Ricercatore in Letteratura Francese all'Università di Bari "Aldo Moro". Sindaco di Giovinazzo da giugno 2022, vicesindaco e assessore dal 2012 al 2022 eletto nella lista civica "Giovinazzo Città del Sole". Ha frequentato la Scuola Nazionale Giovani Amministratori di Anci (ForsAm") e i corsi di alta formazione politica della fondazione Eunomia di Firenze. Dottore di ricerca in Scienze Letterarie ed esperto in Digital Humanities. È delegato Anci Puglia per la cultura. Tutte le info su www.michelesollecito.it